«Я ждал этого 17 лет»: Известный комментатор разрыдался после победы «Авангарда»

Комментатор Андрей Блохин не смог сдержать эмоций.

В сезон своего 70-летия «Авангард» завоевал долгожданный для многих болельщиков чемпионский титул. Символична и другая юбилейная дата – омичи выиграли Кубок Гагарина в год 60-летия полета человека в космос.

В прошлый раз омичи радовались победе любимой команды в далеком 2004 году. Тогда «ястребы» впервые в своей истории стали чемпионами,. В 2021-м – впервые в истории КХЛ.

На победном матче в Балашихе, где сейчас временно базируется команда, присутствовал и, наверное, самый преданный болельщик «Авангарда», известный омский комментатор Андрей Блохин. Он не смог сдержать эмоций и разрыдался.

- Ребята, я ждал этого 17 лет! – сказал Андрей нашим коллегам из Telegram-канала Omskbreaking.

Уже завтра, 29 апреля, Омск будет встречать победителей с заветным трофеем. Планируется, что самолет с «ястребами» прибудет во второй половине дня.