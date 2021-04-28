ЧП в Омске: Двое подростков забрались в трансформаторную будку и получили сильный удар током

Инцидент произошел здесь. Фото: прокуратура Омской области

ЧП случилось в самом центре Омска. Двое 14-летних подростков пробрались на заброшенную стройку возле бульвара Мартынова. Дети зачем-то залезли в трансформаторную будку и получили ожоги разной степени тяжести после удара током.

Так объект выглядит с высоты. Фото: 2gis

Фото: прокуратура Омской области

- Проводится проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по неограничению доступа к опасному объекту, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 1 ст. 118 УК РФ.