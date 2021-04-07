Школьники увлекательно провели весенние каникулы в Омском ГАУ

Прогуляться по учебным корпусам и аудиториям, заглянуть в лаборатории, попробовать себя в той или иной профессии, встретиться с преподавателями и студентами интересующих направлений подготовки - всё это было доступно старшеклассникам.

На факультете ветеринарной медицины в рамках реализации данного проекта университета состоялась интеллектуально-развлекательная квест-игра для школьников г. Омска и Омской области. С приветственным словом к участникам игры обратилась Екатерина Сергеевна Дочилова, доцент кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства. Ребятам предстояло посетить несколько площадок, где были предложены задания различного характера: познавательные, профессионально-ориентированные, игровые, логические.

На станции "Единым целым" для выполнения задания школьникам было необходимо проявить сплоченную командную работу и находчивость. Затем ребята познакомились с хирургическим инструментарием, а также в практико-игровой форме попробовали себя в роли ветеринарного врача-хирурга и провели экстренную операцию. Юные исследователи продемонстрировали свои умения в работе с микроскопом и самостоятельно изготовили мазки-отпечатки. Проверили и закрепили знания анатомии животных, вспомнили строение скелета и его функции, а также собрали скелет собаки.

И, конечно же, невозможно представить факультет ветеринарной медицины без животных! На станции "Кинология" своими умениями ребят поразила немецкая овчарка Анда. После выполнения заданий все желающие смогли сфотографироваться и пообщаться с собакой!

В конце игры школьников встречала всеми любимая, дружелюбная и озорная корова Глаша - талисман факультета. Участники активно делились эмоциями и впечатлениями о прошедшем мероприятии, задавали интересующие вопросы. Довольными квест-игрой остались не только обучающиеся школ, но и сопровождающие их учителя. А главное каждый смог погрузиться в сложную, но интересную профессию ветеринарного врача!

Этот проект также был реализован на факультете зоотехнии, товароведения и стандартизации, координатором на факультете являлась Алина Амангильдиевна Айтмагамбетова, заведующая учебной лабораторией «Анализ кормов и продуктов животноводства» кафедры зоотехнии.