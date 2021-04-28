Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 8:18

«Заявляли одно, а строят другое»: Александр Бурков признал, что с благоустройством в Омске есть проблемы

Многие из общественных территорий не успевают закончить вовремя
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Вот так, например, выглядит тротуарная плитка в Советском парке после реконструкции.

Вот так, например, выглядит тротуарная плитка в Советском парке после реконструкции.

Фото: ВКонтакте

Многие омичи сейчас замечают, что с благоустройством есть значительные проблемы. На многих объектах часто срывают сроки или выполняют работы некачественно. Омичи часто жаловались на это в соцсетях. Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что проблемы с благоустройством есть, но работы ведутся и опускать руки не стоит.

- Получается как в хорошей фразе: хотелось как лучше, а получилось как всегда. Есть проблемы. По факту, когда у нас проекты не соответствуют фактическим работам: я проработаю с муниципалитетами, почему заявляется одно, а строится другое. По качеству работ: да, проблема колоссальная. Здесь все вопросы к подрядчику. А сбои в строительстве в целом мы видели и в прошлых годах. Но тем не менее мы видим результат, - отметил глава региона.