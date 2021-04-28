«Омскоблгаз» подготовил мемориалы Вечный огонь к Дню Победы в четырех районных центрах Омской области

Специалисты АО «Омскоблгаз» завершили техническое обслуживание мемориальных комплексов Вечный огонь в городах Калачинск, Тюкалинск, районных посёлках Русская Поляна и Таврическое. Работы проходят в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

На мемориалах газовики очистили горелки и форсунки от загрязнений, проверили сжигание газа на всех режимах работы, работоспособность и смазку кранов, герметичность газопроводов и всех разъёмных соединений.

- Специалисты компании «Омскоблгаз» регулярно проводят техническое обслуживание и ремонт газового оборудования мемориальных комплексов Вечный огонь. В зоне нашей профессиональной ответственности четыре таких комплекса. Плановые работы, которые мы выполняем в течение года, усиливаются накануне праздничных мероприятий для бесперебойного горения Вечного огня, – рассказал заместитель генерального директора, главный инженер АО «Омскоблгаз» Сергей Жучков.

В праздничные дни «Омскоблгаз» обеспечит круглосуточный контроль работы газового оборудования мемориалов Вечный огонь и аварийное дежурство.