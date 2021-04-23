Под Омском в огне оказались 20 дачных участков

Пострадали несколько десятков дачных участков. Фото: Иван МАКЕЕВ

С приходом теплой сухой погоды в Омске все чаще стали сообщать о пожарах. Сегодня уже горели поля недалеко от дачных товариществ, но там дома удалось спасти, а вот в СНТ Виола, которое находится неподалеку от деревни Половинки в Омском районе, дачникам так не повезло. Около 12:45 в МЧС поступило сообщение о том, что горят 3 дачных участка.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, уже прибыв на место, пожарные выяснили, что дела обстоят гораздо хуже – горит уже 20 участков.

- На месте от МЧС России работает 6 машин спецтехники и 26 человек. Пожарными спасены 5 человек, проводится эвакуация людей из СНТ, - сообщили в ведомстве.

Для локализации возгорания понадобилось чуть менее 3 часов. А о полной ликвидации пожара сообщили в 15:57. К счастью, никто из людей не пострадал.