Работники «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в Национальном дне донора

Более 60 сотрудников АО «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в акции по сдаче крови в рамках Национального дня донора. Мероприятие прошло во всех регионах присутствия предприятия - Омске, Томске, Ишиме, Новосибирске и Красноярске.

По итогам акции было собрано более 25 литров крови и ее компонентов. Половина из общего числа участников добровольного мероприятия впервые пришли в центры переливания крови.

Всем донорам были даны предварительные разъяснения о противопоказаниях, также был организован централизованный выезд в региональные медицинские учреждения.

Заместитель главного врача по медицинской части БУЗ Омской области «Центр крови» Людмила Рылкова поблагодарила волонтеров предприятия и отметила, что донорство - это стратегически важное направление в развитии отечественного здравоохранения. «Биоматериал, который сегодня сдали добровольцы, пройдет лабораторную апробацию и уже в конце апреля будет направлен в медицинские учреждения для использования в лечении нуждающихся пациентов», - сказала она.