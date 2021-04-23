Под предлогом проверки счетчиков, у пожилой омички украли все накопления

Омичек удалось задержать с помощью фотороботов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 86-летняя омичка. Она рассказала, что после визита двух проверяющих счетчики, из квартиры на улице Рокоссовского. Пропали ее сбережения.

Найти воровок оказалось не сложно. Их фотороботы помогла составить потерпевшая. Следователи предположили, что женщины могут жить на улице Лукашевича. Там местные жители быстро узнали их. Омички придумали нехитрый план, о котором честно рассказали в полиции.

- Знакомая на кухне отвлекала хозяйку разговорами, а я пошла в зал. Обнаружила деньги, забрала и ушила. Было всего 8 700 в кошельке в комоде, - рассказала 34-летняя подозреваемая. Она уже была судима за мошенничество. А ее 30-летняя подельница до этого проблем с законом не имела.

Обеих задержали. Их действия квалифицировали как кражу с незаконным проникновением. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.