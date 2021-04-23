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Общество23 апреля 2021 12:06

В Омске рядом с дачами в Ленинском округе вспыхнула сухая трава

На месте до сих пор работают спасатели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Огонь подобрался опасно близко к дачным домикам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омкой области

Огонь подобрался опасно близко к дачным домикам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омкой области

В службу МЧС сегодня днем поступил сигнал о крупном пожаре, который разгорелся в Ленинском округе. Оказалось, что полыхает сухая трава недалеко от СНТ Тепличный, Тепличный-3 и Фрунзовец. На место возгорания отправились сначала 7 спецмашин и 34 человека. Площадь пожара составила 20 гектаров, огонь подошел ближе к дачным домикам и мог в любой момент перекинуться на них. На место отправили еще 6 машин и 24 человека, сообщают в пресс-службе МЧС.

Локализовать пожар и избежать возгорания построек удалось только в 13:30. Сейчас пожарные продолжают работать в поле, потушить пожар полностью еще только предстоит.