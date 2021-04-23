«Я ее не убивал!»: Омич, которого судят за смерть совратившей его в 15 лет любовницы, отрицал вину

Пара встречалась около 5 лет, пока не случилась трагедия. Фото: ВКонтакте

Появились подробности дикой истории, случившейся в одной из деревень Омской области. Там 20-летнего Павла Ч. подозревают в убийстве своей 30-летней любовницы. Взрослая женщина совратила его еще в 15 лет - пара встречалась 5 лет.

Парень неоднократно пытался закончить эти отношения, но Наталья была настойчива. Позже у них родилась дочка. Однако прошлым летом рано утром около местного озера было обнаружено тело Натальи с ножевыми ранениями. В ночь убийства Паша выпивал вместе со своей любовницей. В итоге его обвинили в убийстве. Но местные сомневаются, что случившееся - дело рук парня.

- В то утро Пашу привели сразу ко мне в кабинет. В первый день он качал головой. Говорил: "Это не я убил!" - вспоминает глава села Екатерина Бусыгина. - А он второй день сознался, и у него на шее откуда-то появилась царапина. Сначала предполагали, что вроде как ее во время борьбы оставила Наталья. Но потом выяснилось, что эпителий у нее под ногтями не Пашин, а какого-то другого человека.