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Общество22 апреля 2021 10:36

Главой омских дорожников стал Алексей Потапов

До этого он работал замглавы Ленинского района
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Потапов встретился с мэром Омска Оксаной Фадиной.

Потапов встретился с мэром Омска Оксаной Фадиной.

Немного времени прошло после ухода в отставку главы «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимира Казимирова. Он возглавлял учреждение с момента его основания в 2013 году. Временно его обязанности исполнял его же заместитель Андрей Громов.

Стало известно, что новым главной УДХБ назначен заместитель главы администрации Ленинского округа Алексей Потапов. Как уточнили в ведомстве, он назначен на должность с сегодняшнего дня и уже приступил к обязанностям, встретившись с коллективом. Уже успел новый главный дорожник увидеться и с мэром Омска Оксаной Фадиной. Они обсудили основные направления предстоящей работы.