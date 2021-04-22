Главой омских дорожников стал Алексей Потапов

Потапов встретился с мэром Омска Оксаной Фадиной.

Немного времени прошло после ухода в отставку главы «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимира Казимирова. Он возглавлял учреждение с момента его основания в 2013 году. Временно его обязанности исполнял его же заместитель Андрей Громов.

Стало известно, что новым главной УДХБ назначен заместитель главы администрации Ленинского округа Алексей Потапов. Как уточнили в ведомстве, он назначен на должность с сегодняшнего дня и уже приступил к обязанностям, встретившись с коллективом. Уже успел новый главный дорожник увидеться и с мэром Омска Оксаной Фадиной. Они обсудили основные направления предстоящей работы.