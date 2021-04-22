В ППУ «Исилькульский» предотвращена попытка вывоза 2,5 тонн размороженной говядины

18 апреля специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Исилькульский» досмотрен автомобиль, следующий из р.п. Москаленки Омской области в г. Нур-Султан Республики Казахстан с подконтрольным госветнадзору грузом (2,5 тонны замороженной говядины).

Перевозчиком - гражданином Республики Казахстан Кыдырминым Е.Б. - на груз предоставлен ветеринарный сертификат Таможенного союза, оформленный ветеринарным специалистом БУ «ОСББЖ по Москаленскому району».

Согласно сертификату мясо производства убойного цеха ИП Браун В.П. (Омская область, р.п. Москаленки) направляется на рынок «Алем» г. Нур-Султан Республики Казахстан. Сырье подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе – имеется овальное клеймо производителя.

Однако специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области установлено нарушение условий транспортировки замороженной продукции. При проведении контрольных замеров показатели температуры сырья варьировались от - 0,7 до + 4,1 С0. Мясо говядина перевозится в охлажденном состоянии, что противоречит информации, указанной в ветеринарных сопроводительных документах. В фургоне транспортного средства не контролируется температурный режим, что может привести к порче продукции при перевозке в таких условиях.

Груз задержан. Принято решение о возврате мяса говядины на территорию Российской Федерации по месту погрузки.

За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.