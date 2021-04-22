Омичи смогут летать на Кипр, в Баку и Ереван

Росавиация одобрила вылеты из Омска по нескольким направлениям. Фото: Евгений Цуприк

Росавиация сегодня дала разрешение нескольким авиакомпаниям на полеты из Омска прямыми рейсами сразу в несколько направлений. Возить омичей на Кипр смогут две авиакомпании: «Россия» в город Пафос, а «Уральские авиалинии» а Ларнаку. Последние смогут выполнять рейсы еще в Баку и Ереван трижды в неделю. Дважды в неделю рейсы в эти города сможет выполнять еще компания «Ижавиа».

Разрешение на полеты совсем не означает, что авиакомпании обязательно запустят эти рейсы. Пока это на стадии обсуждения. Даже если перевозчики захотят возить омичей, им придется дождаться открытия границ с другими странами и разрешения на вылет заграницу из Омска. И того, ни другого в ближайшее время, видимо, ждать не стоит. Накануне отменили и только открывшееся авиасообщение с Турцией. Где и как собираются отдыхать омичи на грядущих праздниках, и куда еще можно поехать, читайте в нашем материале.