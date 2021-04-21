Путин считает, что в поликлиниках не должно быть очередей

Также он заявил о необходимости создания мобильных диагностических комплексов для сел и небольших городов. По словам Президента, в ближайшие три года в регионы направят около 5 тыс. машин скорой помощи. «В ближайшие три года дополнительно направим пять тысяч новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», — сказал он. Кроме того, российский лидер указал на возможность предоставления бесплатной высокотехнологичной помощи детям, а также создание программ для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С и другими заболеваниями.

По мнению представителей омской медицины, в послании Президента Федеральному Собранию сделан важный акцент на сохранение здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни населения.

«Прошедший год стал испытанием для системы здравоохранения, но мы не просто справились, нам удалось совершить прорыв. Сегодня страны мира используют вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную российскими учеными. Это большое достижение для России. Тем не менее, остается ряд повседневных проблем, которые необходимо решать. Очень существенной поддержкой для регионального здравоохранения станет обновление парка машин скорой медицинской помощи. Это гарантирует доступность и своевременность получения медицинской помощи, а значит - обеспечение безопасности омичей. Принятие такого решения Президентом - ответственный государственный поступок», - сказал главный врач областного клинического медико-хирургического центра, депутат Законодательного Собрания Омской области, секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.

«Как врачу мне особенно важно, что в послании главы государства много внимания уделено вопросам улучшения качества оказания врачебной помощи, повышении эффективности работы медицинских учреждений. Это и диспансерные наблюдения, и выявления больных на ранних стадиях заболевания, что повлечет за собой снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Результатом улучшения качества амбулаторно – поликлинической помощи должно быть исчезновение очередей к специалистам. Отдельным блоком прозвучало оказание помощи матерям и детям, дополнительная оплата беременным, вставшим на учет до 12-ти недель, 100%-ая оплата по уходу за ребенком больничного листа», - отметил главный врач Крутинской центральной районной больницы Сергей Науменко.