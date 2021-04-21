Половину стоимости путевок в детские лагеря могут возвращать

Значительная часть послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию посвящена вопросам социальной поддержки семей с детьми.

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России выработать новые меры поддержки поездок детей в летние лагеря. В частности, возвращать родителям 50% стоимости путевки в детский лагерь.

– Безусловно, такая мера поддержки станет хорошим подспорьем для родителей, – считает Председатель Правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко. – Очевидно, что загородный отдых положительно влияет на здоровье и развитие детей. В Омской области существует мера поддержки семей в виде компенсации части расходов на приобретение путевки для работников бюджетной и внебюджетной сферы. И тот факт, что отдых и оздоровление станет еще доступнее, несомненно, радует.

По информации Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, при благоприятной эпидемиологической обстановке в этом году всеми организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе в загородных летних лагерях, детских лагерях палаточного типа, в лагерях дневного пребывания, а также во Всероссийских детских центрах, планируется охватить 61 757 юных омичей.