Оксана Фадина получила наказы от жителей Тюкалинского района

Оксана Фадина встретилась с активом партии «Единая Россия», главами городского и сельских поселений, депутатами совета, руководителями предприятий и социальных учреждений.

Вместе с главой района Иваном Куцевичем она посетила маслосыркомбинат «Тюкалинский», а также молокозавод, хлебозавод и розничную сеть предприятия «Тюкалинский хлеб», где продегустировала продукцию местного производства. Ассортимент предприятий известен и за пределами района, пользуется спросом у покупателей Омского региона.

Встретилась с учащимися и педагогами Тюкалинского профессионального колледжа, где обучают студентов по пяти специальностям. Сейчас студенты готовятся к участию в чемпионате WorldSkills по направлению «Специалисты в сфере услуг» по специальности «Повар».

В Тюкалинском архиве познакомились с организацией муниципального архива. Сотрудникам удалось сохранить записи и книги с XVIII века. По итогам посещения архива и музея Оксана Фадина оставила памятную запись в книге отзывов.

«Благодарю главу Тюкалинского района и коллектив за сохранение архива и, через создание сети музеев, – воссоздание истории, причем история всего региона по крупицам собирается именно через систему муниципальных музеев», – написала Оксана Николаевна.

На встрече с педагогическим коллективом Тюкалинского лицея была озвучена проблема переполненности учебного заведения. Сейчас здесь учится почти 800 ребят. Не хватает одного спортзала - приходится заключать договор с детско-юношеским центром, чтобы дети могли заниматься физкультурой там. Причём в школе с 2012 года при поддержке администрации Тюкалинска организованы 56 дополнительных мест для дошкольного образования. Дети 6-7 лет одновременно проходят подготовительное обучение для зачисления в первые классы школы.

Оксана Фадина отметила, что помочь в решении проблемы могла бы программа капитального ремонта учебных заведений. Необходимость такой программы она уже не раз озвучивала, в том числе на встречах с жителями муниципальных районов. И эта программа для системного решения очень необходима именно на федеральном уровне.

Другой вариант – государственно-частное партнерство, работа с застройщиками.

- Сегодня мы отрабатываем этот механизм в Омске. Если всё получится – запустим проекты в районах. Будем тиражировать эту практику при положительных результатах, - отметила Оксана Фадина.

Оксана Николаевна высоко оценила предпринимателей Тюкалинского района и подчеркнула, что ими надо гордиться:

- Приятно удивило то, что сегодня бизнес самостоятельно делает шаги в направлении дифференциации видов деятельности. Например, предприниматель начинает свое дело с пекарни, но со временем понимает, что нужно расширять продуктовую линейку - добавляет молоко и молочные продукты. Затем вновь оценивает ситуацию и видит, что быть конкурентоспособным наряду с торговыми федеральными сетями можно тогда, когда ты сам приходишь к потребителю - появляется сеть магазинов.

Говоря об основных проблемах муниципальных районов, которые жители озвучивают на встречах, Оксана Фадина прежде всего назвала ремонт и содержание дорог.

- Первая общая проблема районов - это, однозначно, дороги между населенными пунктами. Особенно, с точки зрения удаленных территорий, подвоз детей к школам. В частности, речь идет о содержании дорог в нормативном состоянии в межсезонье, чтобы обеспечивать главную функцию – проезд. Вторая проблема это модернизация всей социально-культурной сферы, которая находится на балансе муниципалитета. Школы, детсады, учреждения культуры и спорта нуждаются в достаточно серьезных финансовых вложениях. Но, к сожалению, у любого муниципалитета одна и та же проблема – это ограниченность бюджета. Нужна поддержка вышестоящих бюджетов и, подчеркну, системная программа. Конечно, для большинства северных районов не теряет актуальности вопрос модернизации жилищно-коммунального комплекса. Нужен анализ и программные действия по модернизации котельного оборудования. Есть главы районов, которые успешно решают этот вопрос, есть те, кто несколько отстает. Тюкалинцам повезло – здесь котельная газовая, это самый дешевый теплоресурс, - отметила Оксана Фадина.

В программу визита в Тюкалинский район входило посещение Дворца спорта с крытым катком, построенного в 2015 году. Оксана Фадина не удержалась и опробовала тюкалинский лед. Качеством осталась довольна. Давняя мечта мэра Омска - научиться кататься на коньках свободно и красиво.