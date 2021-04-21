Проезд в омской маршрутке № 922 подорожал до 40 рублей

Владелец маршрута решил заработать еще больше и поднял стоимость проезда. Фото: Архив "КП"

Омичи пожаловались в соцсетях на маршрутку № 922, которая ходит от улицы Бархатовой до остановки «Сады "Здоровье"» через поселки Дружино и Горячий Ключ. Проезд там в одночасье подорожал до 40 рублей.

- Туда и обратно 80 рублей! – жалуется автор поста, размещенного в паблике «Голос Омска». – Плюс многие едут с пересадками! Было 35 рублей, и тут за один день сразу на пять рублей подорожал проезд!

Также пассажиры жалуются, что водители этого маршрута постоянно грубят и отказываются принимать оплату картами.

- Всем пассажирам нагло объявляют, что банковские карты не действительны, – продолжает омич. – Льготные карты не читаются, клянчат наличные. Присосались к людям, которые живут в Дружино и Горячий Ключ, и диктуют свою монополию за проезд!

В дептранспорта Омска объяснили, что 922-е автобусы работают по нерегулируемому маршруту, поэтому их владелец может сам определять стоимость проезда.