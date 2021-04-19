Некачественную крупу уничтожили

Плановая проверка КОУ ОО «Шуховская адаптивная школа-интернат» проходила в апреле. Выяснилось, что в учреждении хранилось и использовалось 3 кг ячменной перловой крупы с истекшим сроком годности, а на 16,5 кг манной крупы отсутствовал маркировочный ярлык и поэтому установить ее изготовителя и дату выработки было невозможно. Обе партии проверили в АИЛ Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», что ячменная перловка нее соответствовала требованиям ГОСТ по вкусу, запаху, содержанию доброкачественного ядра и металломагнитной примеси. Поэтому некачественную партию сняли с питания и уничтожили в присутствии сотрудника Управления Россельхознадзора по Омской области, а ответственного за условия хранения продуктов в школе-интернате оштрафовали.