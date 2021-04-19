Юные омичи смогут поехать в «Орленок»

Старт этому проекту в России дала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Международная детско-юношеская премия «Экология - дело каждого» создана для того, чтобы повысить экологическую культуру и сознательность молодежи, вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку, при этом используя увлекательные и понятные им форматы, например, как флеш-мобы или челленджи.

- Мы уверены, премия «Экология – дело каждого» станет объединяющей платформой для продуктивной работы с точки зрения воспитания принципиально нового – ответственного поколения, - считает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Здоровье и благополучие зависит от состояния окружающей среды напрямую. Чтобы природа не стала лимитирующим фактором развития, самое время позаботиться о ней. Чтобы заботиться об экологии было интересно даже ученикам начальных классов, мы предусмотрели популярные форматы для реализации идей, инициатив, как для персонального, так и для группового участия.

Главная задача премии – экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью «зелёного» волонтёрства, а также раскрытие талантов детей и подростков. Поучаствовать в этом проекте смогут дети в возрасте от 7 до 16 лет, причем как те, кто живет в России, так и за рубежом.

Подать заявку для участия можно с помощью официального сайта премии: https://экологияделокаждого.рф Там же можно ознакомиться с условиями участия и подробной информацией о номинациях. Их предусмотрено 12 основных и одна специальная для СМИ, освещающих это событие.

Принимать работы на конкурс будут до 1 октября 2021 года, а победителей и лауреатов торжественно наградят в Москве на гала-концерте 25 ноября.

Победители смогут принять участие в выездном экологическом лагере, который состоится с 28 ноября по 18 декабря во Всероссийском лагере «Орлёнок» с полной сменой на 21 день.