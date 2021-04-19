Школьница, которую пропала в «Меге», вернулась домой сама

Девочка вернулась домой сама.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня утром по омским пабликам в соцсетях разошлось тревожное сообщение о том, что пропала 17-летняя школьница. Как сообщили родители, девушка ушла из дом вчера, 18 апреля, на прогулку в торговый центр "Мега" и домой не вернулась. Родные провели бессонную ночь в поисках дочери, а позже обратились в поисковые отряды и полицию.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, девочка вернулась домой самостоятельно, ее не было около суток.
- Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершено. Инспектором ПДН решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учет полиции, - уточнили в ведомстве.
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