Школьница, которую пропала в «Меге», вернулась домой сама

Девочка вернулась домой сама. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром по омским пабликам в соцсетях разошлось тревожное сообщение о том, что пропала 17-летняя школьница. Как сообщили родители, девушка ушла из дом вчера, 18 апреля, на прогулку в торговый центр "Мега" и домой не вернулась. Родные провели бессонную ночь в поисках дочери, а позже обратились в поисковые отряды и полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, девочка вернулась домой самостоятельно, ее не было около суток.

- Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершено. Инспектором ПДН решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учет полиции, - уточнили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (3812) 290 - 150

WhatsApp: 8-913-619-74-30

Наш telegram

Почта: stanislav.muhin@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте и Твиттер