Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 апреля 2021 12:27

За сутки в Омской области в больницу с коронавирусом попали 11 человек

Выписались в три раза больше пациентов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
После выходных, количество выздоровевших омичей заметно снизилось.

После выходных, количество выздоровевших омичей заметно снизилось.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава, за сутки в Омской области коронавирусом заразились 65 человек. Из них 54 омича смогут лечиться дистанционно, а 11 человек заняли места в ковидных госпиталях. За все время вирусом заразились уже 45 049 человек.

Выздоровели в два раза меньше человек, чем заболело, всего 32. С начала наблюдений в Омской области удачно переболел коронавирусом 38 099 человек.

К сожалению, 2 человека сегодня погибли от его последствий, а за все время наблюдений от ковида скончались 1 366 человек.

В прививочной компании, по данным медиков, уже поучаствовали 128 948 человек, а полностью привиты уже 65 059 человек. Пока омичам делают прививки только вакциной «Спутник-V».