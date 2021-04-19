Омича, зверзки зарезавшего любовника жены на глазах у соседей, признали вменяемым

Дело скоро направят в суд для рассмотрения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершилось расследование кровавой разборки между обманутым мужем и любовником омички. Супруг и раньше знал об изменах жены, они даже расставались, но потом решили снова попробовать начать жить вместе ради детей. Именно в этот период ревнивый муж не выдержал того, что жена снова обманывает его, и решил разобраться с любовником.

Он узнал адрес и ранним утром 17 июня 2020 года уже поджидал обидчика с двумя ножами и топором. Когда любовник жены показался во дворе, обманутый муж накинулся на мужчину и буквально забил насмерть двумя ножами. После этого он столкнул в кювет и поджог его машину, а сам пытался спрятаться в сарае одной из жительниц Московки-2.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Проведена судебная психолого-психологическая экспертиза, которая признала подозреваемого вменяемым. Также он сам полностью признал вину, уточнили в пресс-службе следственного комитета. Сейчас расследование завершено и скоро его передадут для рассмотрения в суд.