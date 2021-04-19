Дождь и резкие перепады температур: какая погода ждет омичей на грядущей неделе

Пока погода не порадует абсолютным теплом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода продолжает преподносить омичам неожиданные сюрпризы от снежной бури в апреле, до ураганного ветра, который поднимает столбы пыли в воздух. И пока погода не спешит налаживаться. В ближайшие несколько дней синоптики обещают резкие перепады между дневной и ночной температурой, поэтому воздух, скорее всего, не успеет сильно прогреться. По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни ночью температура будет около -5…-10 градусов, а днем примерно +6…+15 градусов. При этом на среду, 21 апреля, обещают осадки в виде дождя.

Зато по более долгосрочным прогнозам, на следующей неделе начнет стремительно теплеть и к середине недели может потеплеть до +20 градусов. Но с потеплением придут и сильные дожди.

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