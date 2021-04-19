Открытые люки – скрытая угроза безопасности российских городов

- Эта проблема по-настоящему общероссийская – наши коллеги из других водоканалов, теплоэнергетики и коммунальщики бьют тревогу. Мы постоянно призываем жителей регионов присутствия группы компаний «Росводоканал», не оставаться равнодушными и сообщать об открытых люках и поврежденных колодцах. В минувшем году нашими предприятиями было отработано более 5 тысяч заявок по восстановлению колодцев, включая установку крышек, пропавших по разным причинам. Зимой их сдвигает снегоуборочная техника, а в период весеннего таяния снега горожане открывают канализационные люки для пропуска талых вод, не возвращая крышки на место. Но самая главная причина - это кража, - рассказал операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.

Металлические крышки чаще всего крадут с целью последующей сдачи в металлолом. В Уголовном кодексе РФ это подпадает под 158 статью и в зависимости от степени тяжести преступления, наказывается штрафом, принудительными работами или ограничением свободы до двух лет. К сожалению, страх наказания не останавливает «предприимчивых» граждан. В 2020 году, только по заявлениям Росводоканала возбуждено более 20 уголовных дел по фактам задержания похитителей, с привлечением к уголовной ответственности 13 человек.

- За последние годы «портрет» злоумышленника изменился. Если раньше за «металлом охотились» асоциальные личности, то сейчас значительно расширился круг тех, кто не брезгует возможностью незаконной наживы. При этом, они не задумываются о главных опасностях таких деяний – причинение вреда здоровью и угроза жизни людей. Так, в феврале неизвестные похитили крышку колодца в Тюмени и в него провалилась девушка. К счастью, она отделалась легкими ушибами, но последствия могли быть более тяжелыми. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как молодой человек катит крышку по тротуару, пытается договориться с водителем такси, а потом уносит 50-килограммовый чугунный «трофей», - отметил Андрей Броцман.

На балансе предприятий группы компаний «Росводоканал» в семи регионах страны находится 335 тысяч водопроводных и канализационных колодцев. Все они обследованы, внесены в информационную базу и включены в график регулярного осмотра.

Росводоканал призывает граждан России не оставаться безучастными в ситуациях, когда можно предупредить несчастный случай и сообщать об открытых колодцах в водоканалы и коммунальные компании ваших городов. Жители Архангельска, Барнаула, Воронежа, Краснодара, Омска, Оренбурга и Тюмени - могут обращаться в региональные водоканалы по телефонам, указанным на сайтах предприятий, переход на которые можно найти на веб-представительстве группы компаний https://www.rosvodokanal.ru/.