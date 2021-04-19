Пьяный омич ночью на даче сбил человека

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшная авария с погибшими произошла сегодня ночью в одном из дачных товариществ. В полицию о случившемся сообщили местные около 23:30. В это время в СНТ Дубравка-2 в Кормиловском районе, на 7 аллее машина сбила человека. Полицейским на месте удалось выяснить, что за рулем ВАЗ-21213 находился 56-летний омич. Он сбил 49-летнего мужчину. Его с места аварии забрали медики скорой, но спасти жизнь не успели. Пешеход скончался в больнице.

В пресс-службе МВД отметили, что водитель не стал отказываться от медицинского освидетельствования, которое показало, что в момент аварии он был пьян. Проверка по факту аварии продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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