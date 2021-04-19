Омич унес из магазина 12 литров пива и 210 пачек сигарет

Омич вломился в магазин дважды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дерзкий грабитель завелся в поселке Новоуральский Таврического района. Однажды ночью в местный магазин «Огонек» наведался неизвестный. Он сломал навесной замок и залез в торговый зал. Там он набрал 18 блоков сигарет (180 пачек), 8 палок колбасы, 6 упаковок кофе, 5 килограмм макарон, 6 бутылок пива, общим объемом 2,5 литра, носки и 2,5 рублей. Забрав все это, грабитель скрылся. Конечно, его искали, но безуспешно.

Второго ограбления никто не ожидал, но вор спустя время, видимо, когда закончились запасы, залез в магазин «Огонек» еще раз. Теперь он выломал металлическую решетку, разбил окно и забрал 20 банок пива, копченые куриные крылышки, 30 пачек сигарет, 5 шоколадок и 500 рублей. После второго ограбления сельчанина все же поймали.

Дело рассмотрели в суде и приговорили воришку к 2 годам и 3 месяцам в колонии строгого режима. Также суд обязал сельчанина выплатить хозяину магазина стоимость краденного, 25 620 рублей. Эти деньги ему пришлось заработать в колонии. В пресс-службе УФССП, где и контролировали исполнение суда, подтвердили, что омич долг полностью погасил.

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