Гость из средневековья: Омичи заметили рыцаря в очереди в МФЦ

Омичи заметили необычного посетителя МФЦ в центре города. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи поделились необычными фотографиями из одного из МФЦ. Горожане пришли, чтобы оформить или забрать документы, а вместе с ними пришел и посетитель из другого века. Мужчина в латах, кольчуге и шлеме пришел в МФЦ, которое находится рядом с "Детским миром", и встал в общую очередь. Такому посетителю, должно быть, удивились не только обычные омичи, но и работники центра.

В комментариях омичи заметили, что необычный гость не забыл надеть и маску, и перчатки. Кто-то из омичей уже видел рыцаря в одном из продуктовых магазинов.

Омичи и раньше видели рыцаря в городе. Некоторым удалось даже сделать с ним сэлфи. Фото: Килилл Кузюк

- Он сказал, что зовут его Ермак Тимофеевич, - рассказал омич, которому удалось сделать сэлфи с историческим персонажем. Возможно, молодой человек является членом общества реконструкторов.

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