Мэрия: С Омских дорог вывезли 308 КаМАЗов пыли

Так выглядел город во время недавнего урагана. В воздух понималось столько пыли, что на горизонте ничего не было видно. Фото: ВКонтакте

В Омск уже точно пришла весна, снега не осталось, зато все реагенты и песок, которыми всю зиму посыпали дороги и тротуары, остались. Их постоянно поднимает в воздух сильный ветер. Очистку от пыли и грязи на обочинах проводят специалисты УДХБ, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Дорожники убирают с прибордюрных участков лишний песок и пыль, а также срезают грунт в местах завышения обочин. С начала текущего сезона по летнему содержанию улично-дорожной сети вывезено порядка 4 тысяч тонн (это около 308 грузовиков) прибрдюрной пыли и грунта. Пылеуборочная техника работает во всех округах, - сообщили в пресс-службе администрации.

Чтобы бороться с пылью, городские службы проводят мойку проезжей части, бардюров, остановок и популярных у омичей для прогулок зон.

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