Полиция поймала омича, следившего за водителями и вскрывавшего их машины

Омич дожидался, пока водители куда-нибудь уйдут, и вскрывал машины. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полиции Октябрьского округа удалось задержать автовора на месте преступления. Он вскрывал машины с помощью кодграббера, специального устройства для отключения сигнализации, и забирал деньги. Во время очередной кражи из «Ниссана», чей владелец отошел в детский сад за ребенком, грабитель и решил забрать оставленный кошелек. Ему удалось бы получить 3 200 рублей, если бы не полицейские, которые задержали его прямо у автомобиля.

Полицейским удалось выяснить, что устройство для взлома он заказал в Интернете и получил его в декабре 2020 года. Установлено, что он успел совершить еще два ограбления иномарок «Хонда» и «Тойота», в общем он получил 10 000 рублей. Воришка следил за водителями, дожидался, когда они оставят личные вещи в салоне и уйдут. Тогда и вскрывал автомобили. Сейчас расследование продолжается, как сообщают в пресс-службе МВД, выясняют, был ли омич причастен к другим аналогичным преступлениям.

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