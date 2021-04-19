В Омске ищут школьницу, потерявшуюся после прогулки в Меге

Девушка ушла на прогулку и не вернулась. Фото: Галина Селиванова

Уже сутки омичи ищут 17-летнюю школьницу Карину Селеванову. Как пишут обеспокоенные родственники в посте в соцсетях, девушка сказала, что поедет в Мегу, встретиться с подругами. Но ближе к вечеру она домой не вернулась, не пришла и ночью.

В момент ухода, Карина была одета в светло-зеленую куртку, темные джинсы, белые кроссовки.

- Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, если вы владеете какой-либо информацией, знаете о месте нахождения ребёнка, сообщите пожалуйста нам, - просит обеспокоенная мать девочки.

Для связи она указала несколько телефонов: +79139880139, 89507910145