Омичка, спасенная со льдины, скончалась в больнице

Медикам не удалось спасти жизнь омички. Фото: Александр ГЛУЗ

Буквально вчера омичи заметили на льдине посреди Иртыша напуганную, замерзшую женщину. Когда ее вытащили на берег спасатели, выяснилось, что в реку она упала с Ленинградского моста, но смогла выбраться на льдину и позвать на помощь. Ее забрали в больницу медики с переохлаждением и в тяжелом состоянии.

- На момент поступления пациентка находилась без сознания. У неё диагностировали многочисленные травмы груди, позвоночника, ушибы внутренних органов, общее переохлаждение, - прокомментировали состояние омички 12 каналу в пресс-службе БСМП-1. - Несмотря на все усилия врачей, от полученных травм в реанимации она скончалась.