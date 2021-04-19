Омичи нашли кучи останков животных на Левобережье

Омичи уже почти привыкли находить разные неприятные сюрпризы в разных районах города. Раненные собаки и дохлая рыба в озерах находки, безусловно, неприятные, но омичи относятся к ним довольно спокойно. А вот к находке, которую совершили в Советском округе местные жители на минувших выходных, относиться спокойно, кажется, невозможно.

Горы костей свалил на пустыре. Фото: ВКонтакте

Их оставили рядом с другим мусором. Фото: ВКонтакте

На пустыре, недалеко от улицы Доковская, омичи нашли горы костей животных, сваленные прямо у дороги. Огромные кости коров с запекшейся кровью кто-то свалил в несколько куч и оставил среди другого мусора. Шокирующие фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях. Комментаторы в ужасе и не понимают, зачем кто-то оставил такие отходы недалеко от города.