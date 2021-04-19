В Омске с льдины сняли женщину, упавшую в Иртыш с моста

После падения с моста, омичка оказалась в воде, но смогла выбраться на льдину. Фото: Веселовская Анна

Накануне, 18 апреля, омичи, короткая выходной возле Иртыша, заметили на льдине женщину. Она промокла, замёрзла и просила о помощи. Очевидцы сразу позвонили в службу спасения. Омчку быстро уносило течением вниз, льдина сталкивалась с другими и могла расколоться.

На помощь к ней поспешили специалисты "Аварийно-спасательной службы".

- Условия для спасения оказались очень сложными: льдину с женщиной несло течение в промоине реки в сторону устья реки Оми. Расстояние от берега менялось. Сразу подойти к берегу и надёжно расположиться и провести безопасно спасательные работы не предоставлялось возможности. Льдина дрейфовала по быстрому течению Иртыша и возникла угроза её раскола. Ориентировочно в районе улицы Таубе дом №2, спасателям удалось перехватить и контролировать льдину. С помощью альпинистского снаряжения в гидрокостюмах специалисты вплавь и пешком добрались до пострадавшей, - рассказали о ходе операции в ведомстве.

Как выяснили уже не берегу, 40-летняя омичка шла по Ленинградского мосту, но, как оказалась в воде, не помнит. Ей чудом удалось выбраться на льдину и позвать на помощь. На месте её осмотрели медики, серьёзных травм омичка не получила, но заработала переохлаждение. С этим диагнозом её и доставили в больницу.