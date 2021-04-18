Качели на набережной Оми починили и будут следить за ними через камеры

Качели быстро починили. Теперь их снова можно использовать. Фото: пресс-служба администрации Омска

Вчера в соцсетях омичи рассказали о том, что не успели открыть новую набережную на улице Щербанева, как там сломались качели. Цепь, на которой держалось сидение, порвалась, и одна из трех качелей оказалась сломана.

Заменили и сломавшееся крепление. Фото: пресс-служба администрации Омска

Как сообщили в пресс-службе мэрии ее быстро починили. А чтобы избежать таких инцидентов в будущем решили постоянно следить за благоустроенными объектами.

- В этом году на всех общественных территориях, где будет проводиться благоустройство в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", будут установлены камеры видеонаблюдения. Эта мера предусмотрена в целях недопущения актов вандализма на ремонтных объектах. В дальнейшем на общественных пространствах также планируется установка камер видеонаблюдения, уже на постоянной основе, - отметили в мэрии.