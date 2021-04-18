Низкий поклон: На видео попала необычная благодарность омского водителя на дороге

Омич необычно поблагодарил за вежливость на дороге.

Вчера одна из омичек ехала по делам и не подозревала, что станет свидетельницей необычной ситуации, которая не только поднимет ей настроение, но и порадует многих пользователей интернета. Девушка проезжала по дороге недалеко от ТЦ "Маяк" на Левом берегу, когда с прилегающей дороги перед ней захотел повернуть мужчина на черной Тойоте. Девушка пропустила водителя, и совсем не ожидала, что буквально через несколько метров он остановится. Обычно, так начинаются дорожные конфликты, но не в этот раз.

Видеорегистратор записал, как мужчина вышел из машины, обернулся к девушке и поклонился, приложив руку к груди. После этого он снова сел за руль и уехал. Конечно, это немного помешало движению, но очень удивило и порадовало как саму омичку, так и ее подписчиков в Тик Токе, куда она и выложила забавное видео.

Пользователи в целом позитивно отнеслись к произошедшему и предположили, что у мужчины просто сломалась кнопка аварийки, а поблагодарить за вежливость на дороге очень хотелось.