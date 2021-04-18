Омичей просят быть внимательными на дорогах из-за гололеда и осадков

Омичам обещают мокрый снег и сильный ветре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики предупреждали, что на выходных в Омске погода ухудшится. Суббота выдалась все же приятной, без осадков и довольно теплой, но к ночи уже значительно похолодало. Но основные осадки прогнозировали все же сегодня, в воскресенье 18 апреля.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в случае ухудшения погоды, осадков и понижения температуры на дорогах может образоваться гололед. Поэтому автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, как в черте города, так и на трассах. В таких условиях просто необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также синоптики обещали сильный ветер, порывы которого могут достигать 17-22 м/с. МЧС обращает внимание омичей на то, что при такой скорости ветра опасно находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Также не стоит парковать автомобили недалеко от таких мест.

Синоптики обещают, что погода наладится к середине недели. В начале еще будет прохладно и возможны осадки.