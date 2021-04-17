На отремонтированной набережной Оми уже сломались новые качели

Крепление одной из качелей уже сломалось Фото: ВКонтакте

Совсем недавно для омичей открыли участок набережной Оми недалеко от моста Ленинградского моста. Еще в прошлом году там обещали качели и барные стулья с видом на реку. Все это установили, но чуть позже срока. Естественно, большой популярностью у омичей сразу стали пользоваться концептуального вида качели.

Оборвалась только одна цепь. Фото: ВКонтакте

В них есть сразу три секции, а размер сидения подразумевает, что качаться там можно вдвоем. Но одна из качелей уже не выдержала нагрузки. На фото, которыми в соцсетях поделились омичи видно, что цепь, на которой держится сидение, оборвалась от крепления и теперь лежит на земле. Две соседние качели пока исправны и все еще пользуются популярностью у местных детей и отдыхающих.

В комментариях некоторые омичи предполагают, что крепление сломал кто-то из посетителей. Один из комментаторов рассказал, что уже успели пострадать и другие новые качели на другом берегу рядом с драмтеатром.

- Вчера были с детьми на Театральной площади, там тоже качели круглые сломали при мне. Подростки, лет 13-14, толпой как напали на нее и давай крутить, и крепление обломали, - написал омич, правда фото или видео не поделился.