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Общество17 апреля 2021 8:25

На отремонтированной набережной Оми уже сломались новые качели

Порвалась одна из цепей, на которых они держались
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Крепление одной из качелей уже сломалось

Крепление одной из качелей уже сломалось

Фото: ВКонтакте

Совсем недавно для омичей открыли участок набережной Оми недалеко от моста Ленинградского моста. Еще в прошлом году там обещали качели и барные стулья с видом на реку. Все это установили, но чуть позже срока. Естественно, большой популярностью у омичей сразу стали пользоваться концептуального вида качели.

Оборвалась только одна цепь.

Фото: ВКонтакте

В них есть сразу три секции, а размер сидения подразумевает, что качаться там можно вдвоем. Но одна из качелей уже не выдержала нагрузки. На фото, которыми в соцсетях поделились омичи видно, что цепь, на которой держится сидение, оборвалась от крепления и теперь лежит на земле. Две соседние качели пока исправны и все еще пользуются популярностью у местных детей и отдыхающих.

В комментариях некоторые омичи предполагают, что крепление сломал кто-то из посетителей. Один из комментаторов рассказал, что уже успели пострадать и другие новые качели на другом берегу рядом с драмтеатром.

- Вчера были с детьми на Театральной площади, там тоже качели круглые сломали при мне. Подростки, лет 13-14, толпой как напали на нее и давай крутить, и крепление обломали, - написал омич, правда фото или видео не поделился.