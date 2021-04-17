Ждем новых выбросов? В Омске синоптики объявили неблагоприятные условия для рассеивания загрязнений

Рассеваться загрязнения начнут ближе к полудню. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичей предупредили, что сегодня, 17 апреля, ночью и утром будет штиль. Рассеиваться различные загрязняющие воздух вещества будут плохо. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Продлятся они, по мнению специалистов, до 11 часов утра. Потом ситуация наладится.

На ближайшие два дня, 18 и 19 апреля, обещают пониженный уровень загрязнения воздух в городе. Что не удивительно, ведь синоптики обещали вместе с похолоданием и осадками, которые придут в Омск на выходных, еще и существенное усиление вера.

Напомним, что несколько дней назад в Омске уже наблюдали неблагоприятные условия, во время которых зафиксировали выбросы хлороводорода.