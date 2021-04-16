Оксана Фадина съездила в Крутинку в рамках праймериз

В качестве претендента для последующего выдвижения кандидатом от партии «Единая Россия» в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва по 141-му одномандатному округу она встретилась с главой района Василием Киселёвым, депутатами совета, активом партии, сторонниками. Во встрече также участвовали главный врач областной клинической больницы, претендент на выборы в Законодательное Собрание Омской области по 14-му одномандатному округу Константин Полежаев и директор областного управления дорожного хозяйства, претендент на выборы в Заксобрание по спискам от партии «Единая Россия» Дамир Курманов.

Главная цель поездки – получение наказов, которые в дальнейшем лягут в программы кандидатов. Оксана Фадина пообщалась с жителями Крутинки, провела встречу с работниками АО «Крутинский рыбзавод», посетила местный Центр традиционной культуры, кинотеатр «Родина», краеведческий музей, возложила цветы на мемориале защитникам Родины-крутинцам.

В ходе визита Оксана Фадина оценила жилищное хозяйство Крутинского района. Одним из пунктов программы стало посещение муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» и ознакомление с автоматизированной системой управления котельными.

- В Крутинке успешно решена проблема модернизации жилищно-коммунального хозяйства, - отметила Оксана Фадина. - Обратила внимание - район газифицирован. Это серьезно меняет образ жизни граждан, их социально-экономическое положение. И совершенно по-другому переориентирует и перераспределяет бюджет. Что говорить - оплата газа гораздо дешевле, чем оплата другого теплового источника. Это дает серьезную экономию бюджета, высвобождает средства. Видно, как с финансовой точки зрения очень экономно, по-хозяйски подошли к решению этого вопроса в Крутинском районе. В условиях ограниченного бюджета смогли мобилизовать финансовые ресурсы и сегодня, например, оказывать поддержку школе, домам культуры.

Оксана Фадина отметила, что, если в Крутинском районе вопрос газификации решен, то другим северным районам еще только предстоит эта масштабная работа. Есть и другие направления, которые формируют проблематику всех муниципальных образований. Оксана Фадина подчеркнула необходимость системного подхода к определению программ и источников финансирования капитального ремонта и модернизации школ и детских садов. Сегодня национальные проекты «Демография» и «Образование» позволяют строить новые объекты, но необходимо проработать вопрос о возможности капитального ремонта учреждений образований в рамках национальных или федеральных программ.

В Крутинском лицее, на базе которого работает образовательный центр «Точка роста», Оксана Фадина пообщалась с педагогами и учениками.

- Мы увидели, с каким интересом занимаются ребята, очень активно родители участвуют в жизни детей. Для себя я отметила конкурентное преимущество выпускников Крутинского лицея - наряду со школьным аттестатом у них есть возможность получить еще и сертификат по профессии – швея, повар, программист. Это дорого стоит. Во-первых, ребята имеют возможность пройти некое профориентирование, причем на практике, а не в теории. Во-вторых, для любого хозяйства, для личной самоорганизации, умение грамотно управлять бытом, грамотно распоряжаться временем – а это сегодня дефицит – очень ценно. Сохранена уникальная традиция – сад-огород, где работают педагоги вместе с детьми и их родителями, даже есть свой трактор. Это говорит о наличии хозяйской жилки. Причем она чувствуется во всем - начиная со знакомства с главой района, хозяйственностью пропитаны все сферы жизни района – образовательная, муниципальная, сельскохозяйственная.

Подводя итоги визита Оксана Фадина отметила, что крутинцы ее по-хорошему удивили.

- Крутинцы поразили меня своей работоспособностью, порядочностью, здесь живут очень ответственные люди, которые думают, прежде чем дать обещание, - отметила Оксана Фадина. - Налаживается ситуация с дорогами. На высоком уровне сельское хозяйство. Ну и конечно это уникальное природное место. Мы сегодня посетили музей, удивило богатство флоры и фауны, в особенности то, что Крутинский район Омской области является одним из известных в мире мест обитания пеликанов. Очень умные птицы - знают, где выбрать комфортное место для жизни.

Напомним, ранее Оксана Фадина в качестве претендента на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы посетила Большереченский и Саргатский районы.