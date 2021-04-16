В мэрии прокомментировали отставку главного дорожника Омска

Кто будет возглавлять "УДХБ" пока не ясно. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 апреля, в Омске в отставку ушел директор БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров. Он занимал эту должность с момента создания УДХБ в 2013 году, почти 8 лет.

- 16 апреля стал последним рабочим днем для директора бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимира Прокопьевича Казимирова. Трудовой договор с ним расторгнут сегодня. Новый руководитель бюджетного учреждения будет назначен позже, - заявили в мэрии.

В пресс-службе департамента городского хозяйства уточнили, что трудовой договор с Казимировым расторгли по обоюдному согласию.

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