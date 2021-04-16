Райффайзенбанк: более половины россиян хотели бы работать в компании с удаленной работой

Пандемия изменила представления россиян о хорошем работодателе. Так, в два раза меньше соискателей стали обращать внимание на расположение офиса компании: до пандемии этот параметр считали важным 53% опрошенных, сейчас – лишь 25%. При этом возросло значение удаленной работы: если до пандемии ее наличие считали важным лишь 26% соискателей, то сейчас такой опции от работодателя ожидают 52%. Самым важным критерием остается уровень зарплаты: на него в первую очередь обращают внимание 80% опрошенных.

Треть опрошенных (28%) убеждены, что через пять лет офисы вовсе уйдут в прошлое, однако 42% с ними не согласны – по их мнению, офисы останутся, но изменят свое предназначение и станут главным образом местом встреч и командной работы. Почти столько же (39%) считают, что в будущем люди будут чаще устраиваться к работодателям из других городов или стран. Уже сейчас 29% опрошенных видят преимущество удаленки в возможности расширить географию поиска работы, а 33% нравится, что можно сохранить текущую работу, изменив локацию самому. Часовые пояса так же не станут проблемой: по мнению 45% опрошенных, на горизонте пяти лет гибкий график станет стандартом, и работать можно будет в любое время суток.

«Мы видим, что удаленная работа востребована среди сотрудников, наши внутренние исследования подтверждают это: кому-то такой формат позволяет чувствовать себя счастливее на работе, другим – стать эффективнее. Для нас приоритетно благополучие сотрудников, поэтому в ответ на этот запрос мы начали комплексный проект по изменению рабочей среды, – отметил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. – Компании удаленная работа дает возможность расширить спектр поиска талантов – теперь мы готовы работать со специалистами вне зависимости от их города или страны проживания, в полностью дистанционном формате».

Опрос проводился среди тысячи жителей крупных городов России. За последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, ещё 22% – около 6 месяцев, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% – несколько месяцев или менее, в периоды жестких ограничений.