«Поехали с девчонками кататься и началась погоня»: Омич покалечил компанию, сев пьяным за руль угнанного авто

Омич решил прокатить девушек на угнанном авто. Фото: УМВД России по Омской области

Гонки с полицейскими устроил накануне 21-летний житель Лузино. Сельчанин решил покататься с тремя девушками по Левому берегу и чуть на угробил всю свою компанию. Скрываясь от патрульной машины, лихач не справился с управлением, «Тойоту» занесло. В итоге она перевернулась. Скорую потерпевшим пришлось вызывать догнавшим нарушителя полицейским. Помощь медиков потребовалась всем находившимся в авто.

Выяснилось, что водитель настолько пьян, что едва стоит на ногах и почти ничего не соображает. Алкотестер показал 0,961 мг/л.

- Поехали с девчонками кататься и началась погоня, – вспоминает о начале своих «приключений» водитель-алкоголик. – Мы все сидели на пассажирских местах.

- А кто машину вел? – интересуется дознаватель. – Сама ехала?

В итоге на лихача возбудили сразу несколько административных дел. Кроме того, что он сел за руль пьяным, у него не было ни водительских прав, ни страховки на чужую, как выяснилось, машину, а в момент аварии он еще и повредил дорожное покрытие.

- Принято решение о назначении нарушителю наказания в виде 10 суток ареста, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Кроме того, в отдел МВД России по Омскому району поступило заявление от владельца «Тойоты» об угоне. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.