В Омской области зарегистрировали первый случай укуса клеща

Первый укус клеща в этом году зафиксировали на севере области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Не успел полностью сойти снег, как в Омской области активизировались клещи. Омичи заметили первых вредителей на прошлой неделе. Они появились в черте города, а в районах уже точно проснулись. До недавнего времени официально зарегистрированных случаев укусов клещей не было. Но буквально вчера, 15 апреля, сообщили о том, что в Омской области клещ укусил ребенка.

Первое в этом году нападение произошло в Большереченском районе, в селе Такмык, сообщает газета "Наша иртышская правда". Там местного девятиклассника укусил клещ. Мальчик заранее привился от энцефалита, который переносят насекомые, ведь в северных районах укусы клещей не редкость. В Омске людям тоже стоит быть осторожными во время прогулок. Пока скверы и парки от вредителей не обрабатывали.