В Омской области устранили подтопление трассы

В Омской области дорожники устраняли подтопления от паводка. Фото: instagram.com/zaev_minstroy55/

Сегодня, 16 апреля, утром в соцсетях появились сообщения от автолюбителей о том, что на дороге Омск - Муромцево - Седельниково затопило часть трассы. Действительно, талая вода разлилась так сильно, что несколько метров дороги ушли под воду. ГИБДД ограничило движение на участки и сразу начали работы по устранению подтопления.

Как рассказал в своем инстаграм глава минстроя Антон Заев, ЧП произошло из-за того, что водопропускная труба не справилась с напором талой воды и она полилась на дорогу. Из-за этого в районе 243 километра затопило участок примерно 10 метров.

- Для обеспечения сохранности автодороги и ликвидации перелива специалистами были выполнены работы укреплению обочин щебнем, углублению кювета, а также отведению воды. В настоящее время перелива нет, опасность для движения транспортных средств отсутствует, - написал чиновник в посте.