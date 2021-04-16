В Омске на время отключат бесплатные телеканалы и ряд радиостанций

Работать будут не все телеканалы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Омский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети сообщает о предстоящей профилактике. Из-за этого сразу 20 бесплатных цифровых телеканалов будут отключены. Неудобства коснутся жителей Омска, Тары и Черлака. Известно, что работы продляться в ночное время в течение 9 часов. Не будет работать и «Радио России».

Перерыв в трансляции будет и на ряде радиостанций. Речь идет о радио «Дети FM», «Наше радио», «Спорт FM», «Юмор FM», «Ретро FM», «Маяк», «Вести ФМ», «Энергия». Там также пройдет профилактика.