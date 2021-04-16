Омский подросток в приступе ревности убил соперника

Подростка задержали и заключили под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Буквально вчера, 15 апреля, в поселке Чкаловкий на улице 50 лет ВЛКСМ жильцы в подъезде обнаружили труп молодого человека. Им оказался 18-летний парень. Его кто-то ударил ножом в горло, после чего он быстро скончался.

Следователи быстр выяснили, что погибший накануне был в гостях у своей знакомой, где собралась небольшая компания друзей. Естественно, вечеринка не обошлась без алкоголя. После того, как гости выпили, 17-летний парень, тоже оказавшийся в квартире приревновал свою девушку к погибшему, между ними завязался конфликт. Парни вышли на площадку, чтобы разобраться. Там-то между ними и произошла драка, во время которой младший ранил старшего в шею ножом.

- В настоящее время подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.