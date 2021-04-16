В больницы с коронавирусом попали 19 омичей за сутки

Коронавирус пока не ослабевает на территории региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава по Омской области, в регионе за последние сутки заразились ковидом 67 человек, 19 из них оказались в больнице с тяжелыми симптомами, а 48 остались лечиться дома. За все время пандемии, коронавирусом заразились 44 848 человек.

Выздоровели 104 омича за сутки, удачно справились с болезнью за все время наблюдений 37 900 человек.

К сожалению, за сутки медики констатировали 3 летальных случая. За все время пандемии ковид унес жизни уже 1 361 омича.

В прививочной компании уже успели поучаствовать 121 686 человек. Пока прививки делают только вакциной "Спутник-V". Новосибирская вакцина станет доступна чуть позже.