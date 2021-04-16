Дочь и мать омича, умершего от ковида, требуют с врачей больницы и скорой по 2 миллиона

Скорую пациент ждал больше суток. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Омская семья подала иск к скорой и Горбольнице №1 имени Кабанова. Дочь и мать винят медиков в смерти главы семейства, который скончался от осложнений на фоне коронавируса. Как считают близкие омича, врачи затянули с амбулаторным лечением, а скорая не приехала вовремя.

Все случилось еще в октябре прошлого года. Сибиряк плохо себя почувствовал: появились симптомы простуды, температура до 38.6 и головная боль. Он попробовал записаться 12 октября 2020 года на прием в поликлинику «Горбольницы №1 им. Кабанова АН». Но из-за температуры пациента не приняли, а сказали ждать врача дома. В этот день терапевт к нему так и не пришел. На следующий день дочь омича сама пошла в поликлинику добиваться визита врача к отцу. Пришел терапевт лишь к вечеру 13 октября.

- Проходить КТ самостоятельно не рекомендовала, сказала, что сама выпишет талон. После этого врач приходила еще 2 раза продлевала больничный и меняла лечение. Талон на КТ дали только на 21.10.2020, КТ показало 60% поражения лёгких, - следует из материалов дела Кировского суда.

21 октября мужчине стало совсем плохо - родные вызвали ему скорую. В этот же день к пациенту приходил врач из поликлиники. Выписала новый рецепт, назначила другое лечение и сказала ждать скорую. Однако скорая в этот день, как утверждают близкие омича, не приехала. Служба 03 приехала лишь на следующий день поздно вечером. Сибиряка в тяжелом состоянии госпитализировали в Горбольницу №1 имени Кабанова. А через сутки почему-то перевезли в реанимацию БСМП-1. Через пять дней мужчина скончался. Диагноз: инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий, а также СОVID-19.

Родные считают, что виноваты в этом медики - затянувшие с лечением врачи поликлиники и поздно приехавшая скорая. Мать и дочь погибшего подали в суд на Горбольницу №1 и скорую и требуют с каждого ответчика компенсацию морального вреда по 2 000 000 рублей в пользу каждой, а также расходы на погребение главы семейства в размере 57 625 рублей.