Омич придумал смерть отца, чтобы выманить у подруги деньги

Омичка одолжила приятелю крупную сумму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с заявлением пришла 53-летняя жительница поселка Полтавка. Она заявила, что стала жертвой мошенника, которому отдала 63 тысячи рублей. Незадолго до этого, она познакомилась с 26-летним молодым человеком, который проживал тамже, в Полтавке. Они мило общались и, когда отношения стали более доверительными, парень начал просить денег в долг. Он рассказывал, что попал в аварию и о смерти отца, которого нужно хоронить. Омичка верила в порядочность знакомого и переводила деньги, но вот обратно их так и не дождалась. Молодой человек и вовсе перестал выходить на связь. Уже после этого пострадавшая выяснила, что ни в какую аварию ее приятель не попадал, а его отец жив и тоже живет в Полтавском районе.

Молодого человека задержали и доставили в отделение для дачи показаний. Отрицать свою вину он не стал. Теперь ему грозит уголовное дело по статье «Мошенничество».