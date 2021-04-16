На выходных в Омск вернутся снег и морозы

Омичей ждут несколько холодных дней с осадками и порывистым ветром. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока в Омске установилась довольно теплая погода без осадков. Почти везде растаял снег, а буквально вчера омичей радовали почти летние +20 градусов. Вот только погода еще преподнесет нам сюрпризы.

По данным Обь-Иртышского УГМС, уже сегодня ночью температура уйдет в минус. А завтра, 17 апреля, в субботу, пойдет мокрый снег. Днем еще будет относительно тепло до +11 градусов, а вот ночью может похолодать до -3 градусов. Настоящие морозы придут в воскресенье. Днем будет идти мокрый снег, а температура может быть около -3 градусов. Ночью похолодает до -10 и усилистся ветер. По данным синоптиков, его порывы будут достигать 18 м/с.

Морозная погода сохранится в начале недели. Немного потеплеет к среде. Днем температура будет подниматься до +7...+10 градусов, а ночью стабильно будет держаться минус, около -5 градусов.